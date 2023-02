Benfica, condannato un ex consulente: lo scandalo è gravissimo

LISBONA (PORTOGALLO) - Non c'è pace in casa Benfica: dopo l'indiscrezione circa una combine nell'ultima giornata del campionato 2017-18 che permise alle Aquile di qualificarsi alla Champions League della stagione seguente, un altro caso si è abbattuto sul club portoghese. Un tribunale di Lisbona, infatti, ha condannato a due anni e mezzo di reclusione, con pena sospesa, un ex consulente giuridico del club, Paulo Gonçalves, sul quale pendevano diversi capi di imputazione, in particolare corruzione attiva e violazione del segreto istruttorio. Secondo l'inchiesta nota come E-toupeira (cioè "talpa elettronica"), la cui tesi sarebbe ora confermata in primo grado, l'uomo usava inviti, biglietti omaggio, magliette autografate e altro merchandising della squadra per corrompere ufficiali giudiziari e ottenere così informazioni coperte da segreto istruttorio attraverso l'accesso al sito del ministero della Giustizia. Le informazioni riservate riguardavano eventuali indagini vicine alla società per cui lavorava, ma anche intorno a squadre rivali come Porto e Sporting di Lisbona o ancora arbitri e dirigenti sportivi. Un vero e proprio sistema.