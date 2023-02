Porto, il presidente è furioso: "Basta Var, penalizza noi e aiuta il Benfica"

LISBONA (PORTOGALLO) - In casa Porto il clima è rovente. La squadra di Sergio Conceicao , avversaria dell' Inter negli ottavi di finale di Champions League - vittoria 1-0 per i nerazzurri all'andata al Meazza firmata Lukaku, ritorno in terra lusitana in programma il prossimo 14 marzo -, domenica ha incassato la terza sconfitta stagionale in campionato perdendo 2-1 al do Dragao contro il Gil Vicente e interrompendo una striscia di 11 risultati utili consecutivi (6 vittorie di fila) in Primeira Liga. Dopo il vantaggio di Taremi, i Dragoes hanno subito la rimonta con le reti di Navarro e de Souza già prima dell'intervallo. Il Porto, però, ha terminato la sfida in 9 contro 11 per le espulsioni rifilate a Joao Mario dopo appena 35' e Uribe, doppio giallo tra il 43' e il 52'. Decisioni che hanno mandato su tutte le furie il presidente del club Jorge Nuno Pinto da Costa .

Il duro sfogo del presidente del Porto Jorge Nuno Pinto da Costa

"Se il Var funziona per alcuni e non funziona per altri, allora basta Var perché è solo spendere soldi e distorcere la verità del campionato - commenta il numero uno del club lusitano -. Così si falsa il campionato anche perchè nella stessa giornata in cui noi siamo stati penalizzati, manca un'espulsione per un giocatore del Benfica e un rigore al Vizela, e in questo caso il Var non è intervenuto. Il giorno dopo contro di noi due interventi del Var che hanno avuto un impatto diretto sul risultato negativo per il mio Porto. Ed è un dato di fatto che nel match del Benfica il Var non sia intervenuto. Così, la classifica del campionato è falsata". Le Aquile, infatti, hanno superato 2-0 il Vizela portandosi a otto punti di vantaggio a 12 partite dalla fine del campionato. Jorge Nuno Pinto da Costa ci va giù pesante e fa una richiesta: “Viste le prestazioni del Var contro di noi e nella partita di Vizela contro il Benfica, faccio una richiesta: basta con il Var perché utilizzarlo per alcuni e non per altri è scorretto".