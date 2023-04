Lo Sporting Lisbona avvisa la Juventus: tris al Santa Clara

LISBONA (PORTOGALLO) - Quinta vittoria consecutiva in campionato per lo Sporting Lisbona che batte 3-0 il Santa Clara e avvisa la Juventus in vista dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile all'Allianz Stadium e una settimana dopo all'Estádio José Alvalade. La squadra di Ruben Amorim blinda il quarto posto salendo a quota 53, a +12 dal Vitória Guimaraes quinto e a -3 dal Braga terzo (lo Sporting Lisbona mercoledì recupererà la gara contro il Gil Vicente spostata nell'ultimo turno).

Sporting Lisbona-Santa Clara 3-0: la cronaca

I biancoverdi mettono subito le cose in chiaro e dopo 22' sono già avanti 2-0 grazie ai gol di Paulinho (14') e Trincao. Terza rete consecutiva, quinta totale in campionato, per il numero 20, a segno anche contro Portimonense e Boavista, mentre per la 23enne ala lusitana si tratta del sesto centro. Nella ripresa Edwards rende ancor più rotondo il parziale mettendo in ghiaccio risultato e partita. Importante prova di forza per i Leoni portoghesi: la Juventus è avvisata.