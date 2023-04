Juve, lo Sporting perde St.Juste. Paulinho ancora ko: l'annuncio di Amorim

LISBONA (Portogallo) - "Eravamo vicini alla vetta, ma le caratteristiche di questo campionato ci hanno portato a una fase di discesa. Abbiamo avuto fuori sempre tanti giocatori, avevamo una rotazione molto ampia nella squadra B e quindi è diventato complicato. Non siamo arrivati molto in alto, ma non sono preoccupato, saremo preparati per ogni situazione”. Alla vigilia della sfida di campionato con l'Arouca, e a cinque giorni dal ritorno dei quarti di finale di Europa League con la Juventus, il tecnico dello Sporting Lisbona Amorim è intervenuto in conferenza stampa: "Per quanto riguarda gli infortuni, è improbabile che Jovane Cabral torni in questa stagione, lo stesso vale per Paulinho, St Juste e Daniel Bragança, che tornerà solo per il prossimo anno. Ci sono quattro giocatori che bisognerà avere fortuna per rivederli giocare quest'anno, penso sia molto difficile che possano tornare. Rodrigo Ribeiro? È sempre un'opzione in prima squadra, come gli altri. Dipende dal loro rendimento. Guardo tutte le partite della squadra B, parlo con l'allenatore, so quello che fanno. Tutti hanno la porta aperta per la prima squadra. Chermiti si farà strada, ha 19 anni, è entrato in prima squadra molto velocemente, però ha giocato diverse partite, alcune difficili, ha giocato con la Juventus e secondo me ha fatto bene. Crediamo molto in Rodrigo, la porta è aperta. Guardiamo solo alla prestazione e credo che anche in quella valutazione siamo giusti. Quello che vogliamo da Chemiti non sono milioni, ma gol e prestazioni. Tottenham su Pedro Gonçalves? Questi sono giocatori che stanno bene qui e c'è una cosa molto buona: per prendere i giocatori cruciali dalla nostra squadra, devono pagare la clausola. La clausola di Pote è di 80 milioni. Se danno 80 milioni, andrà lì, se non pagano, continua allo Sporting". Amorim, poi, glissa sulle voci che lo vorrebbero in trattativa con il Chelsea: "Ho già parlato del mio futuro, non commenterò".