Juve, lo Sporting Lisbona pareggia in extremis contro l'Arouca

LISBONA (PORTOGALLO) - Saranno le fatiche di coppa o che la testa è già a giovedì, ma Juventus e Sporting Lisbona non brillano. Mentre i bianconeri cadono in casa del Sassuolo, i portoghesi pareggiano in extremis tra le mura amiche contro l' Arouca portando a otto la striscia di risultati utili consecutivi in campionato (6 vittorie e due pareggi).

Sporting Lisbona, testa alla Juventus? Contro l'Arouca è 1-1

Al 33' la squadra di Amorim ha una ghiotta occasione per passare avanti ma Pedro Goncalves sbaglia dal dischetto. Un errore che i lusitani pagano a caro prezzo: appena 5' dopo, infatti, Antony Alves Santos firma la rete che sblocca l'incontro dell'Estadio José Alvalade. Lo Sporting non riesce ad abbattere il muro eretto dagli avversari ma a 7' dalla fine c'è un altro calcio di rigore: Goncalves si ripresenta dagli 11 metri e stavolta non sbaglia. Giovedì c'è la Juventus e dopo l'1-0 dell'Allianz Stadium ci sarà bisogno di una prestazione differente per ribaltare l'esito della qualificazione e strappare il pass per la semifinale di Europa League.

