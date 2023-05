Juve, senti Grimaldo: "Rinnovo col Benfica? Decisione complicata"

Non solo campionato, già iniziano a circolare le prime voci di mercato e tra queste vi sarebbe anche quella che riguarda Alejandro Grimaldo . Il terzino spagnolo del Benfica ha parlato del suo futuro visto anche il contratto in scadenza con la squadra di Schimdt . Lui è un obiettivo di mercato della Juventus , che lo segue ormai da diverso tempo.

Benfica, Grimaldo e il futuro

Alejandro Grimaldo ha parlato del suo futuro e anche A Bola ha paventato l'ipotesi che il giocatore posso anche pensare di lasciare a fine stagione. In scadenza a giugno, il terzino non ha ancora parlato di rinnovo e anche le sue dichiarazioni lasciano pensare: "È una decisione complicata, non è facile, perché il Benfica è il club della mia vita, perché ho trascorso tutti gli anni della mia carriera qui. Dobbiamo pensare a ciò che è importante, e in realtà l'importante è vincere il campionato. Dire se resto o no non è importante". Sullo spagnolo ci sarebbero da tempo diversi club, tra cui anche la Juventus.