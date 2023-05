Porto, Conceicao e il gesto dei soldi al Casa Pia: finale incandescente

Il Porto ha vinto in rimonta contro il Casa Pia e ha tenuto aperto il discorso titolo in Portogallo. Il Benfica è avanti di quattro lunghezze a due giornate dal termine e la rete al 93' di Namaso è stata importantissima per continuare a sperare fino alla fine. Un finale incandescente che ha visto tra i protagonisti anche Sergio Conceicao . L'allenatore dei biancoblu dopo la rete segnata si è girato verso la panchina ospite mimando il gesto dei soldi.

Porto-Casa Pia e il gesto di Conceicao

Un gesto che non è passato inosservato e dai video si nota benissimo come Sergio Conceicao ha cercato di provocare la panchina del Casa Pia. Un finale incandescente che non ha portato a parapiglia, ma soltanto insulti e parolacce a distanza con l'allenatore del Porto sorridente verso gli avversari. Il gol al 93esimo ha acceso gli animi al Do Dragao di Oporto perchè la posta in palio era altissima, soprattutto per i padroni di casa che con il successo ha tenuto ancora aperto il discorso campionato.