Cabral, dito medio ai tifosi. Schmidt tuona, polveriera Benfica

"Se qualcosa può andar male, lo farà". Il Benfica è una delle squadre che in stagione non sta trovando i risultati sperati, almeno in Champions con il solo punto conquistato nelle cinque gare sin qui giocate. Ma anche in campionato nell'ultima settimana sono arrivati due pareggi contro Moreirense e Farense che hanno fatto perdere la testa della classifica alle aquile portoghesi. E da qui è spiegato il perché della frase di Arthur Bloch e più comunemente chiamata come "Legge di Murphy". Per dare risposta a questo momento è bastato vedere e capire cosa è successo al termine della gara giocata al Da Luz.