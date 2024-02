Il Papa dal Benfica di Rui Costa, i tifosi: "Bene, che ci serve un miracolo"

La storia del calcio ha molte pagine in portoghese e la scena se la prende soprattutto il Benfica . Champions League, tanti trofei e numerosi campioni: a Lisbona è passato il talento, proprio come quello del suo presidente Rui Costa . Il numero uno del club ha voluto festeggiare i 120 anni di storia del club, portando una delegazione da Papa Francesco in Vaticano. Per l'occasione, i lusitani hanno regalato una maglia al Pontefice , che ha espresso belle parole per il Portogallo e Fatima.

Il Benfica incontra il Papa: "Ora siamo benedetti"

Il Benfica ha immortalato il momento sui social, riprendendo Rui Costa e Papa Francesco passarsi la maglia, poi riposta in una confezione speciale. Non sono mancati i numerosi commenti con tanti cuori per il Pontefice, ma anche qualche frase ironica. "Ci serve un miracolo per le prossime due partite" - è una delle prime frasi che si legge. I lusitani dovranno giocare contro lo Sporting nelle semifinali di Coppa e poi con il Porto in campionato. In Primeira sono al primo posto, ma con solo due punti di vantaggio sulla squadra di Amorim. Continuando a scorrere si legge anche "Un altro benefattore argentino" e qui forse il riferimento è con Di Maria, stella e leggenda dei portoghesi. In molti hanno preso bene questo incontro: "Siamo benedetti, ora vinceremo campionato, coppa ed Europa League" - hanno scritto in molti. Infine anche qualche frase più divertente come "Spero che anche lei diventi socio e che venga a vedere le partite al Da Luz", "Starà benissimo in rosso", "La delegazione dello Sporting (prossimi avversari ndr) è in viaggio verso il Vaticano in queste ore".