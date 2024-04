Conceicao-Porto, la storia da record continua: ufficiale il rinnovo

Una vita per il Porto destinata a proseguire per altri quattro anni. Sergio Conceicao ha firmato il prolungamento contrattuale con i portoghesi ed è pronto a guidare i Dragoni ai prossimi successi. Da allenatore ha già portato in bacheca tre campionati portoghesi, tre Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe. E' arrivato sulla panchina dei biancoblu nel 2017 e quella attuale è la sua settima stagione. Il club ha voluto rinnovargli la fiducia e lui ha scelto la via del cuore per continuare a guidare la squadra con cui, anche da calciatore, ha vinto e ha vissuto gli anni migliori.