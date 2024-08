Di Maria, niente Rosario: ufficiale il rinnovo col Benfica

Angel Di Maria ha deciso il suo futuro, non che ci fossero grossi dubbi ma la possibilità di vederlo tornare al Rosario Central, a casa sua, è svanita dalle minacce ricevute proprio dall'Argentina negli ultimi mesi. L'ultima è stata molto pesante con una testa di maiale e un proiettile indirizzato alla figlia... insomma non proprio un clima disteso in cui l'argentino, assieme alla famiglia, ha pensato bene di restarne lontano per non rischiare o vivere con l'assillo che possa accadere qualcoa a lui o a gli affetti più cari. Ecco perché Di Maria ha scelto di restare al Benfica per un'altra stagione.