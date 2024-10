Terremoto in Portogallo, il Benfica trema: "Sparirà dal calcio per tre anni"

Il club lusitano ha diramato, tramite i suoi organi di stampa, una nota sull'accaduto: “Lo Sport Lisboa e Benfica e i suoi avvocati analizzeranno nel dettaglio l’accusa notificata oggi che ritiene responsabile il club, per presunti atti attribuiti al suo ex presidente e ad un ex consigliere. A tempo debito verrà presa una posizione procedurale, ma non c’è dubbio sul fatto che il Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (per quanto è stato possibile analizzare, sono infondate), così come da qualsiasi altra cosa che possa andare ad incidere sui propri diritti ed interessi”. Non è accusato di nulla invece l'attuale presidente del Benfica, Rui Costa, in quanto totalmente estraneo ai fatti contestati