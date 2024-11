Gyokeres, dallo Sporting al futuro: “Sceglierò in base a queste condizioni”

"È molto triste che Amorim se ne vada , ma ovviamente capiamo la sua decisione. Ha significato molto per me, dato che mi ha dato l'opportunità e mi ha fatto crescere tanto . Ora non vediamo l'ora di lavorare con il nuovo allenatore" - ha detto Gyokeres ai microfoni di Fotbollskanalen. Lo svedese non ha smesso di segnare neanche con la propria nazionale e al momento è anche capocannoniere della Nations League con 5 gol, insieme a Cristiano Ronaldo. Le sue prestazioni in stagione stanno confermando la sua grande crescita e la gara di Champions League contro il Manchester City è stata la copertina perfetta del suo grande momento. E le domande sul suo futuro iniziano ad essere tante .

Gyokeres, lo Sporting e il futuro

"Seguire Amorim allo United? Lì ha già diversi attaccanti, quindi vedremo - ha spiegato Gyokeres -. Ma non è qualcosa a cui sto pensando. Ovviamente voglio giocare tutta la stagione con lo Sporting e mi trovo bene lì, non ho fretta. Vedremo quando sarà il momento". Poi ha proseguito: "Quale campionato è il migliore per me? È difficile dirlo. Non ho una preferenza particolare. Vedremo cosa accadrà in futuro, come mi sentirò allora. Io non cambierò nulla e non farò nulla di diverso. Continuerò a fare quello che ha funzionato". L'attaccante ha però le idee chiare per decidere la sua prossima destinazione: "Voglio che mi venga data una parte rilevante e voglio giocare. È la cosa più importante. Ci sono altri aspetti che devono essere a posto, ma ci penserò quando arriverà il momento". Dichiarazioni chiare e decise, come le sue prestazioni da inizio stagione. L'"Hannibal Lecter" del calcio ha già realizzato 23 gol in 18 partite ufficiali e ben 54 nell'anno solare. Numeri da capogiro che lo hanno fatto finire sui taccuini di molti dirigenti.