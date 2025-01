Benfica come la Juve: non basta Di Maria, pesante ko in rimonta

Cade in rimonta il Benfica, che dopo essere andato in vantaggio sul campo del Casa Pia grazie al rigore trasformato dall'ex Juve Di Maria (14), subisce le reti di Cassiano (32') e Moreira (60'). Un risultato che vede così la formazione di Nascimento perdere l'occasione di agganciare in vetta lo Sporting Lisbona: i Leones possono allungare contro il Cd Nacional. Il calendario ha ora in programma la sfida di Champions League contro la Juventus di Thiago Motta, uscita sconfitta dalla trasferta di Napoli: gara in programma mercoledì 29 gennaio allo Stadium.