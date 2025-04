È morto Aurelio Pereira: chi era lo scout che scoprì Cristiano Ronaldo

È venuto a mancare Aurelio da Silva Pereira all'età di 77 anni. Ai più magari non dirà nulla, ma è a lui che si deve la scoperta e l'esplosione di alcuni dei calciatori che hanno segnato indelebilmente la storia del calcio: su tutti Luis Figo e Cristiano Ronaldo . Ex allenatore e scout di talenti ha fatto le fortune dello Sporting Lisbona , club al quale ha dedicato gran parte della sua carriera. Grande cordoglio da parte del mondo del calcio, in particolare di quello portoghese. Non si è fatto attendere il messaggio dell'ex Juventus e Real Madrid, affidato ai suoi canali social.

Morte Aurelio da Silva Pereira: il messaggio di Cristiano Ronaldo

Il messaggio di Cristiano Ronaldo, tra i pià attesi, non si è fatto attendere. L'attaccante ha affidato ai propri profili social un commovente messaggio che recita quanto segue: "Uno dei grandi simboli del calcio mondiale ci ha lasciato, ma la sua eredità vivrà per sempre. Non smetterò mai di essergli grato per tutto quello che ha fatto per me e per tanti altri giocatori. Addio, signor Aurelio, grazie di tutto. Riposa in pace". Anche lo Sporting Lisbona, tramite un comunicato ufficiale, ha inviato un messaggio di cordoglio per la scompara di Pereira: "Sarà ricordato per sempre come uno dei più grandi nomi della storia del calcio nazionale e, soprattutto, della storia dello Sporting Clube de Portugal. Lo Sporting CP porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, elogiando e ringraziando gli anni di impegno, dedizione, devozione e gloria che Leão ha portato al petto".