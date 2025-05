Di Maria, fine della storia con il Benfica: "Fa molto male. Non volevamo..."

Di Maria è pronto a dire addio alla sua gente . L'ex Juve ha comunicato sui social che lascerà il Benfica al termine della stagione e in Coppa di Portogallo contro lo Sporting giocherà la sua ultima partita, provando a regalare un trofeo ai lusitani dopo aver dovuto cedere il campionato nelle mani di Gyokeres. Dopo aver messo a segno 87 presenze, 32 gol e 25 assist in queste ultime due stagioni, oltre alla conquista di una Supercoppa, ora El Fideo ha salutato i suoi tifosi.

Di Maria, l'addio al Benfica

"Non è stato il risultato finale che volevamo per il campionato. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere il nostro obiettivo. Fa molto male finire così dopo un anno così lungo. È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia e sono orgoglioso di averla potuta indossare di nuovo" - ha annunciato Di Maria sui social dopo aver lottato per la vittoria del titolo portoghese fino all'ultima giornata. Poi ha aggiunto: "Domenica c'è ancora una finale (coppa di Portogallo, sempre contro lo Sporting ndr) e andremo lì con tutta la nostra voglia e gioia di vincerla. Insieme come sempre. Grazie per il vostro sostegno".