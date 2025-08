Jorge Costa è morto: il mondo del calcio in lutto, il ds del Porto aveva 53 anni

OPORTO (Portogallo) - La Liga Portugal, e in particolare il Porto, sono sotto shock per la notizia della morte - a soli 53 anni - di Jorge Costa , storico ex difensore dei 'Dragoes', di cui era tornato a far parte da dirigente - nel ruolo di direttore sportivo - dopo una lunga carriera da allenatore. A riportarlo, quasi in simultanea, sono gli autorevoli quotidiani lusitani 'A Bola' e 'Record', un triste aggiornamento che fa seguito alla precedente indiscrezione circa il malore accusato e l'immediato ricovero d'urgenza all'ospedale Sao Joao di Oporto.

Il malore

Jorge Paulo Costa Almeida, questo il nome completo all'anagrafe, dalle prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male intorno alle 12.30, subito dopo essere intervenuto a SportTV. Il dirigente del Porto avrebbe chiesto alla redazione dell'emittente di poter parlare dal centro di allenamento di Olival a causa del caldo intenso, perdendo conoscenza subito dopo la diretta. Avrebbe ricevuto le prime cure in loco, prestate dall'équipe medica del club, compreso il Dott. Nélson Puga, mediante un defibrillatore. Quindi, subito dopo il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco e del Servizio Medico Nazionale di Emergenza (INEM), sarebbe stato trasportato in ospedale in condizioni ormai già estremamente critiche.

La nota della Federcalcio portoghese

"La Federcalcio portoghese piange profondamente la scomparsa di Jorge Costa. Calciatore, allenatore, dirigente e attuale direttore del Porto, Jorge Costa è stato uno dei giocatori più straordinari di una generazione fondamentale per la crescita del calcio portoghese". Con questo comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la Federcalcio portoghese esprime il cordoglio per la scomparsa di Jorge Costa, deceduto oggi all'età di 53 anni. "Figura carismatica per il Porto e la nazionale, ha vinto la Coppa del Mondo Under 20, ha collezionato 50 presenze con la selezione maggiore e ha rappresentato il nostro Paese in Mondiali ed Europei. È stato capitano del Porto, il club della sua vita, vincendo titoli nazionali e internazionali e raggiungendo uno status leggendario. La sua scomparsa lascia la Federcalcio portoghese e tutto il calcio portoghese sotto shock. Oltre che per il calcio sarà ricordato come uomo di principi, onesto e dalla forte personalità. Alla famiglia e agli amici di Jorge Costa, in particolare al Porto, la Federcalcio portoghese esprime le sue più sentite condoglianze", conclude la nota la Fpf.

La nota del Porto

"Jorge Costa, leggendario capitano dell'FC Porto e attuale Direttore sportivo del Club, è mancato martedì a causa di un arresto cardiaco. Il Fútbol Clube do Porto esprime la sua più profonda tristezza e costernazione per la scomparsa di una figura ineludibile nella storia del Club. Per tutta la sua vita, dentro e fuori dal campo, Jorge Costa ha incarnato i valori che definiscono l'FC Porto: dedizione, leadership, passione e un incrollabile spirito di successo. Ha influenzato generazioni di tifosi ed è diventato un simbolo importante del Porto. In questo momento di immenso dolore, il Fútbol Clube do Porto esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge Costa, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso momenti indimenticabili con lui. Poiché questo è un momento di dolore per la sua famiglia e per tutta la famiglia Portista, chiediamo a tutti di esercitare la dovuta discrezione e rispetto in questo momento di addio. Ulteriori informazioni saranno pubblicate a tempo debito. L'eredità di Jorge Costa vivrà per sempre nei ricordi di tutti i tifosi del Porto. Non sarai mai dimenticato, Capitano", recita invece la nota diramata dai Dragoes sul proprio sito ufficiale.