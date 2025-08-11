Alberto Costa brilla, super assist all'esordio: tris del Porto al Guimaraes!

OPORTO (Portogallo) - Huijsen, Kean, Nicolussi Caviglia, Fagioli e, chissà, i tifosi della Juventus staranno facendo gli scongiuri, Alberto Costa. È la lista dei rimpianti e delle scelte sbagliate sul mercato nelle ultime sessioni, cui si potrebbe aggiungere il giovane terzino destro lusitano, subito protagonista all'esordio nella Liga Portugal con la maglia del Porto.