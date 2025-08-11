Alberto Costa brilla, super assist all'esordio: tris del Porto al Guimaraes!

OPORTO (Portogallo) - Huijsen, Kean, Nicolussi Caviglia, Fagioli e, chissà, i tifosi della Juventus staranno facendo gli scongiuri, Alberto Costa. È la lista dei rimpianti e delle scelte sbagliate sul mercato nelle ultime sessioni, cui si potrebbe aggiungere il giovane terzino destro lusitano, subito protagonista all'esordio nella Liga Portugal con la maglia del Porto.
Il match
Sbarcato in casa Dragoes nell'ambito dell'operazione che ha portato Joao Mario (più conguaglio) alla Juventus, Alberto Costa, autore di buone prestazioni durante il Mondiale per club disputato in bianconero a giugno, ha bagnato il suo esordio con la maglia del Porto con un assist nel match vinto 3-0 contro il Vitoria Guimaraes. Ex di turno, dopo il vantaggio firmato da Pepé al 12', ha scritto il proprio nome nel tabellino con un cross al bacio per Samu, valso il raddoppio al 32'. L'attaccante ispano-nigeriano si è poi ripetuto al 79', mentre all'86' il Var ha annullato il poker di Eustaquio.
