Mourinho: "Stare a casa non fa per me, preferisco mettermi alla prova. Sono qui perché..."

Lo Special One, che sfiderà la Juventus in Champions, ha commentato la scelta di accettare l'offerta del Benfica: "Avrei guadagnato di più stando fermo..."
2 min

LISBONA (Portogallo) - "Se fossi rimasto a casa fino alla fine della stagione, avrei guadagnato di più che allenando il Benfica. Mi sarei goduto la famiglia, mi sarei diviso fra Londra e Algarve. Certo, non sono venuto qui gratis ma sono qui perché mi piace lavorare e perché mi mancava giocare per il titolo: alla Roma e al Fenerbahce non ho potuto farlo, qui ho una grande opportunità, come allenatore e come persona". José Mourinho, che con il club lusitano sfiderà la Juventus in Champions League, mette in chiaro che il sì alle Aquile è stata una scelta di cuore, non economica. 

Il sogno nazionale

"Stare a casa non fa per me, preferisco mettermi alla prova, rischiare, uscire dalla mia comfort-zone", aggiunge Mou, smentendo però che i contatti col Benfica siano iniziati prima dell'esonero di Bruno Lage. "In estate non ci sono stati assolutamente contatti, ero sotto contratto col Fenerbahce e volevo rispettarlo fino alla fine. Nella mia testa c'era di tornare in Portogallo solo più avanti, magari come ct della nazionale", ha aggiunto il tecnico portoghese.

