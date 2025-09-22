Mourinho: "Stare a casa non fa per me, preferisco mettermi alla prova. Sono qui perché..."

LISBONA (Portogallo) - "Se fossi rimasto a casa fino alla fine della stagione, avrei guadagnato di più che allenando il Benfica. Mi sarei goduto la famiglia, mi sarei diviso fra Londra e Algarve. Certo, non sono venuto qui gratis ma sono qui perché mi piace lavorare e perché mi mancava giocare per il titolo: alla Roma e al Fenerbahce non ho potuto farlo, qui ho una grande opportunità, come allenatore e come persona". José Mourinho, che con il club lusitano sfiderà la Juventus in Champions League, mette in chiaro che il sì alle Aquile è stata una scelta di cuore, non economica.