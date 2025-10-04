Farioli show in Portogallo: ora vuole il "10" dal professor Mourinho

Il nuovo Special One parla italiano ed è laureato in filosofia. Francesco Farioli sta incantando l’Europa all’insegna di una nuova linea di pensiero calcistica, tanto da indurre i media a parlare di “Faribola”. Dottrina nella quale abbina il possesso palla di matrice dezerbiana (il suo maestro tra Benevento e Sassuolo) con la solidità difensiva tipicamente italiana. Quasi allegriana, verrebbe da dire. Un mix che s