Farioli show in Portogallo: ora vuole il "10" dal professor Mourinho

A punteggio pieno in campionato e in Europa League, il tecnico toscano ha stregato tutti: ora il Benfica
Nicolò Schira
1 min
Farioli show in Portogallo: ora vuole il "10" dal professor Mourinho© EPA

Il nuovo Special One parla italiano ed è laureato in filosofia. Francesco Farioli sta incantando l’Europa all’insegna di una nuova linea di pensiero calcistica, tanto da indurre i media a parlare di “Faribola”. Dottrina nella quale abbina il possesso palla di matrice dezerbiana (il suo maestro tra Benevento e Sassuolo) con la solidità difensiva tipicamente italiana. Quasi allegriana, verrebbe da dire. Un mix che s

