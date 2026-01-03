Benfica, messaggio alla Juve: Pavlidis show, tripletta e Mourinho gongola

LISBONA (Portogallo) - Con la t ripletta del greco Pavlidis, il Benfica di Mourinho, avversario della Juventus in Champions League, il prossimo 21 gennaio all'Allianz Stadium di Torino, travolge 3-1 l'Estoril tra le mura amiche dell'Estadio Da Luz nel match valido per la diciassettesima giornata della Primeira Liga portoghese. Con questo successo le Aquile di Lisbona salgono a quota 39 punti, terzi a -3 dallo Sporting Lisbona secondo e -7 dal Porto capolista e con una gara in meno rispetto alle inseguitrici.

Gli altri risultati

Tra gli altri match di giornata, il Tondela si impone 3-1 contro l'Arouca: Maviram (12'), Siebatcheu (34') e Rodriguez (60') vanificano il vantaggio ospite firmato dall'uruguayano Trezza dopo otto giri di lancetta. Chiude il quadro il pirotecnico 3-3 tra Estrela e Sporting Braga: i padroni di casa replicano prima con Kikas (16') allo svantaggio iniziale arrivato con il rigore di Moutinho (12'), poi l'ex Lazio e Salernitana Jovane (69') e Marcus (73') firmano il pareggio dopo l'uno-due di Navarro (51') e Zalazar (64').