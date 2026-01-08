Mourinho, che crollo. Il Benfica ne prende 3 dal Braga in Taca da Liga. E la Juve si avvicina

Benfica eliminato in Coppa di Lega. Gli uomini di Jose Mourinho crollano in casa contro il Braga arrendendosi in semifinale con il risultato di 3-1. Al Pessoa, gli ospiti vanno a segno con Pau Victor (19') per poi raddoppiare con Rodrigo Zalazar (33'). Le Aguias rientrano allora in partita con il rigore trasformato da Vaggelis Paulidis (64'), ma nel finale Gustaf Lagerbielke (81') chiude i conti. I padroni di casa lasciano inoltre il campo in 10 in seguito all'espulsione dell'ex City Nicolas Otamendi (90'). Il Braga tornerà dunque al Pessoa il 10 gennaio per l'ultimo atto della Taca da Liga: a contendere il titolo alla formazione di Carlos Vicens sarà il Vitoria Guimaraes.

Mourinho punta la Juve

L'agenda di Mourinho, che in campionato si colloca al 3º posto con 39 punti e un ritardo di 10 lunghezze dal Porto capolista, mette ora in programma i quarti di Coppa del Portogallo contro i Dragoes: appuntamento il 14 gennaio all'Estadio do Dragao. A seguire, il match di Liga contro il Rio Ave e il ritorno in Champions League, dove mercoledì 21 il Benfica affronterà la Juventus allo Stadium per la 7ª giornata della fase a girone unico: le due formazioni si ritrovano a Torino dopo il ko dei bianconeri del 29 gennaio scorso, quando gli ospiti si imposero per 2-0. Le Aquile sono inoltre reduci dal successo interno sul Napoli di Antonio Conte (2-0).