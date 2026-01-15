Benfica, allarme prima della Juve: ko col Porto, l’infortunio e il no di Mourinho a Barrenechea

Nel giro di una settimana il Benfica è stato eliminato sia in semifinale di Coppa di Lega che ai quarti della Coppa di Portogallo. La formazione di José Mourinho, infatti, dopo il 3-1 rimediato al Da Luz contro il Braga ha perso anche al Do Dragao contro il Porto: fatale la rete dopo un quarto d'ora di gioco siglata da Jan Bednaker. Da segnalare l'uscita dal campo al 44' di Rios per infortunio. Lo Special One ha mandato in campo Sudakov e non Barrenechea spiegando così la sua decisione al termine del match: "Enzo non si stava allenando, ma si è reso disponibile per entrare. Se la partita lo avesse richiesto sarebbe entrato. Ma non ne aveva bisogno; serviva più Sudakov. L'infortunio di Rios? È un problema significativo che un giocatore con la sua mentalità affronta in modo diverso rispetto a un altro. Ci sono calciatori che pensano di più al futuro, ma lui no. Non significa che giocherà contro il Rio Ave, ma penso che ci aiuterà comunque in questa stagione". La formazione di Francesco Farioli, a +10 in classifica in campionato sui rivali, conferma dunque uno stato di forma smagliante al contrario delle aquile che stanno vivendo un momento di leggera flessione.