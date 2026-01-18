Spalletti cade a Cagliari, Mourinho vince e si scatena prima di Juve-Benfica: "Dico molte sciocchezze ma..."

Il Benfica torna a vincere dopo due sconfitte di fila. Nel 18° turno del massimo campionato portoghese la squadra di Mourinho ha vinto 2-0 sul campo del Rio Ave e sale a quota 42 punti in classifica. Lo Special One è terzo dietro Porto e Sporting ma è ancora imbattuto dopo 18 turni e ritrova il successo in vista della sfida di Champions League a Torino contro la Juventus, in programma mercoledì 21 gennaio per il penultimo turno della fase a girone unico. Il trionfo in trasferta sul campo del Rio Ave è arrivato grazie alla rete di Barreiro al 16’ minuto di gioco e all’autorete di Noi al 25’. "I giocatori hanno giocato una grande partita. Oggi è stato un ottimo primo tempo e un secondo tempo non altrettanto eccezionale, ma equilibrato, buono, dominante e in controllo. È normale che la gente dimentichi, ma io non dimentico la maggior parte delle partite che abbiamo giocato fuori casa: la vittoria a Guimarães (3-0), a Moreira de Cónegos (4-0), al Nacional (2-1), nonostante la vittoria al 90° minuto, il secondo tempo a Braga (2-2), le partite al Dragão in campionato e in Coppa. Ci sono molte belle partite, è una gioia per molti nasconderlo" ha detto Mourinho a Sport TV dopo la vittoria in trasferta.