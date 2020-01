Messi, nostalgia di Ronaldo: "Sfidarlo era speciale"

BARCELLONA (Spagna) - Nostalgia di Cristiano Ronaldo. La rivalità è sempre stata forte, la stima reciproca non è da meno e lo dimostra l'intervista che Lionel Messi ha concesso a 'LaLiga' di Dazn. "Non è facile mantenersi ai massimi livelli per tanti anni - le parole del fuoriclasse argentino del Barcellona - e in due squadre come Real e Barça, le migliori al mondo. E' qualcosa che resterà per sempre. E' stato un duello sportivo molto bello dal punto di vista personale, credo se lo sia goduto anche la gente, i tifosi delle due squadre, gli appassionati in generale, chi ama il calcio”. Gli manca il duello con l'attaccante della Juventus e non fa nulla per nasconderlo: “Quando Ronaldo giocava nel Real - dice Messi - le sfide con loro, i Clasicos, che già sono speciali, lo erano ancor di più”.

