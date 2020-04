Real Madrid, riduzione degli stipendi del 10%: è ufficiale

MADRID (Spagna) – Taglio degli stipendi anche nel Real Madrid: l’accordo è stato ufficializzato da un comunicato dei Blancos. Giocatori e staff tecnico della squadra spagnola rinunceranno al 10% dei propri compensi, che potrebbe salire al 20% in caso che la stagione 2019-20 non riprenda a causa dell’emergenza Coronavirus. La trattativa è stata condotta dal capitano Sergio Ramos, come rappresentante dei giocatori, e dal direttore generale José Angel Sanchez per il club: l’intesa permetterà ai Blancos di risparmiare circa 50 milioni e di non toccare gli stipendi dei dipendenti del club. “Dal Real Madrid tutto il nostro sostegno e la nostra forza nella convinzione che insieme supereremo senza dubbio questo momento difficile”, si legge inoltre a conclusione del comunicato.