Rakitic: "Barcellona? Sono sicuro che rimarrò"

BARCELLONA - Lasciare il Barcellona? Ivan Rakitic non ci pensa proprio, essendo deciso a onorare fino in fondo il contratto che lo lega al club catalano fino all'estate 2021. Questo, al contrario di tutte le voci che lo davano sicuro partente, è quanto il centrocampista croato ha dichiarato al sito Tportal, ampiamente ripreso dai media spagnoli. Rakitic ha rivelato che 15 giorni fa ha incontrato i dirigenti del club, chiarendo che non avevano nulla di cui parlare perché non si sarebbe mosso da Barcellona. "Mia moglie e le mie figlie stanno bene in città, non c'è motivo di pensare a cambiamenti - ha detto -. Mi sto allenando bene e sono sicuro che rimarrò a Barcellona", ha detto il croato, concludendo che l'unica cosa che ha in testa è "vincere molti altri trofei con il Barcellona".