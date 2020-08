Arthur saluta il Barcellona: "Grazie di tutto". Ora la Juve

BARCELLONA (SPAGNA) - Arthur, prima di intraprendere la nuova avventura alla Juve, ha voluto ringraziare il Barcellona, i suoi tifosi e tutto l'ambiente per quanto ricevuto in questi due anni in Catalogna. Dopo l'ufficialità dell'acquisto a giugno, il centrocampista brasiliano ha vissuto un periodo difficile ed è finito fuori dal progetto tecnico di Setien. Non è più sceso in campo e a questo si è aggiunto l'incidente in auto e il ritiro della patente per l'elevato tasso alcolico.

Arthur, il messaggio d'addio al Barcellona è da brividi

Ora, però, è tempo di fare le valigie. Ad attenderlo c'è la Juve ma, prima di trasferirsi a Torino, Arthur saluta cosi attraverso un video postato sui proprio social: "Gli addii sono sempre difficili, ma ancor di più se si tratta di lasciarsi alle spalle un luogo che è già casa mia, una città incredibile che mi resta per sempre nel cuore, dove tutti mi hanno accolto come un catalano. Hanno scoperto per me una nuova cultura e mi hanno aiutato a crescere come giocatore e soprattutto come persona. Saluto un gruppo di giocatori impressionanti, mi sento molto fortunato di aver giocato con loro, ma soprattutto molto grato di aver avuto il loro sostegno come amici, persone dal cuore enorme. E un pubblico che mi ha conquistato sin dal primo giorno e mi ha reso orgoglioso di essere del Barca e di difendere una delle maglie più importanti del mondo, che mi ha mostrato un amore e un rispetto che non dimenticherò mai. Oggi devo dire addio ma porto nel cuore un pezzo di tutto quello che ho vissuto da sempre. Grazie per tutto Barcellona".