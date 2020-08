Il Barcellona non molla: “Messi resta qui”

Il segretario tecnico Ramon Planes in conferenza stampa: “Il suo futuro è in blaugrana, non contempliamo nessuna uscita. Costruiamo la squadra insieme al miglior giocatore del mondo”

"Pensiamo di costruire il futuro del Barcellona insieme al miglior giocatore della storia, Leo Messi. Dobbiamo trarre tutte le conclusioni, ma la nostra idea è questa". Così Ramon Planes, segretario tecnico blaugrana, che da qualche giorno ha preso il posto di Eric Abidal. Il neo dirigente catalano, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Trincao, ha anche parlato del possibile addio di Messi dal Barcellona: "Non prevediamo alcun allontanamento di Leo a livello contrattuale, dobbiamo avere un enorme rispetto per il giocatore - ha proseguito Planes - Chiunque capisca il calcio vuole divertirsi con Leo. È un immenso piacere vederlo e tutto quello che vogliamo è vincere ancora. Questi sono tempi difficili ma abbiamo una tabella di marcia per costruire una squadra con quei giocatori che possono darci quello che vogliamo. L'allenatore ha parlato con molti di loro, ma sono situazioni private e interne".

Planes: “Costruiamo un grande Barça” “Stiamo cercando di costruire una grande squadra, con rispetto per chi è qua da tanto ma con l'idea di aggiungere nuovi giocatori giovani. Nessuno merita un processo mediatico, noi stiamo facendo un grande lavoro interno per costruire un Barça vincente con Leo Messi". Planes: “Nessuna spaccatura nel club” “All’interno del club non c’è stata nessuna spaccatura. Mi sono goduto Messi da quando sono qua, è un piacere immenso averlo in squadra. È un vincente in un club vincente, l'unica cosa che vogliamo è tornare a vincere con lui. Non sarà al raduno di lunedì? Non ci ha comunicato questo. Capisco il bisogno di informazioni, ma tutte le comunicazioni fra di noi devono restare interne. Sono situazioni di cui stiamo parlando, stiamo cercando di costruire un futuro insieme. Faremo i nostri sforzi per arrivare a questo obiettivo".