TV3: "Bartomeu pronto alle dimissioni per la permanenza di Messi al Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - Piuttosto che restare nella storia come il presidente che ha lasciato andare via Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu è pronto a farsi da parte. Mentre dall'Inghilterra fanno sapere che al Manchester City sono sempre piu' ottimisti sull'arrivo della Pulce ("Sappiamo che puo' succedere di tutto ma continuiamo a essere fiduciosi", rivela una fonte interna al club), in Catalogna assicurano che Bartomeu avrebbe dato la disponibilità a dimettersi qualora questo convincesse Messi a restare. Secondo "Tv3", il presidente blaugrana avrebbe però posto una condizione: che sia lo stesso giocatore a dire pubblicamente che a spingerlo verso l'addio è la presenza dello stesso Bartomeu al timone del Barcellona. A quel punto presenterebbe le dimissioni e, in attesa delle elezioni, sarebbe Jordi Cardoner a subentrargli ad interim. (in collaborazione con Italpress)