Atletico Madrid, Simeone positivo al Coronavirus

MADRID (Spagna) - Diego Simeone è risultato positivo al Coronavirus. Il tecnico dell'Atletico Madrid, che ha ufficializzato il contagio con una breve nota, si è sottoposto ieri mattina a un test con tutta la squadra che, visto il risultato incerto, è stato ripetuto oggi, dando esito positivo. L'ex calciatore di Inter e Lazio resterà in isolamento fiduciario per 14 giorni e guiderà i suoi ragazzi a distanza. L'Atletico Madrid aveva dovuto sospendere bruscamente il suo ritiro per la positività di un membro dello staff.