Messi: "Vorrei regalare un po' di gioia agli argentini"

BUENOS AIRES - Lionel Messi è tornato con l'Argentina e lo ha fatto nel modo che conosce meglio: vincendo. Nella notte italiana, nella prima gara delle qualificazioni sudamericane verso i Mondiali del 2022, l'asso del Barcellona ha trascinato l'Albiceleste, che ha battuto, per 1-0, l'Ecuador. A decidere la sfida un calcio di rigore trasformato proprio da Messi che ha parlato così ai microfoni nel post gara: "Vorrei trasmettere molta forza a tutti gli argentini, in questa delicata fase storica. È stato un anno difficile per tutti, in tutto il mondo, in particolare per noi argentini. Siamo tutti dispiaciuti. Poter giocare con la maglia dell'Albiceleste e quindi regalare un po' di gioia alla nostra gente è molto bello".