Messi non dimentica Barcellona: "In futuro vorrei tornare"

PARIGI (Francia) - Leo Messi non dimentica il club che gli ha permesso di diventare tra i più grandi (se non il più grande) di tutti i tempi. Il giocatore del Psg continua a essere profondamente legato al Barcellona, come confermato in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo Sport: "Ho sempre detto che vorrei poter aiutare il club dove potrei essere utile. Mi piacerebbe poter rivestire il ruolo di segretario tecnico, non so se accadrà a Barcellona o meno. Se c'è una possibilità vorrei poter tornare di nuovo perché è un club che amo e vorrei che continuasse a essere forte, a crescere e a essere uno dei migliori del mondo".