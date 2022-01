Real Madrid, addio a Paco Gento: l'uomo delle 6 Coppe Campioni

E' morto all'età di 88 anni Francisco Gento, leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo. L'unico calciatore nella storia ad aver vinto sei edizioni della Coppa dei Campioni. Attualmente ricopriva il ruolo di presidente onorario dei Blancos. Il Real Madrid lo ha voluto ricordare con un lungo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Francisco Gento, presidente onorario del Real Madrid e una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo amore e affetto a sua moglie Mari Luz, ai suoi figli Francisco e Julio, alle sue nipoti Aitana e Candela e a tutti i suoi parenti, colleghi e persone care".

"La figura che rappresenta i nostri valori"

Il club spagnolo ha voluto ricordare i trionfi ottenuti con il club, che lo hanno fatto entrare definitivamente nella storia de calcio iberico. "Paco Gento è l'unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni. Ha difeso la maglia del nostro club tra il 1953 e il 1971, e durante le sue 18 stagioni al Real Madrid ha vinto, oltre a 6 Coppe dei Campioni, 12 Leghe, 2 Coppe di Spagna, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa del Mondo e 2 Coppe latine. Al Real Madrid ha giocato 600 partite e segnato 182 gol. Ha disputato con la squadra spagnola, 43 gare internazionali. La figura di Paco Gento rappresenta fedelmente tutti i valori del Real Madrid, ed è stata e continuerà ad essere un punto di riferimento per il Real Madrid e per il mondo dello sport. I tifosi del Real Madrid e tutti gli appassionati di calcio lo ricorderanno sempre come una delle loro grandi leggende".