Puig autografa la maglia di un maiale: scena esilarante a Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo la vittoria per 4-2 contro l'Atletico Madrid di Diego Simone, sesto risultato utile consecutivo, il Barcellona di Xavi prepara il derby contro l'Espanyol in programma domenica alle 21. Terminata la seduta di allenamento, Riqui Puig stava abbandonando la Ciutat Esportiva Joan Gamper a bordo della propria auto quando è stato fermato dai tifosi che lo aspettavano fuori. Uno di questi, però, gli ha fatto una richiesta piuttosto singolare e curiosa: autografare la maglia del proprio maiale. Il centrocampista spagnolo non c'ha pensato due volte, ha abbassato il finestrino, preso in mano il pennarello e siglato la propria firma sulla divisa indossata dall'animale. Nel video postato su Twitter da David Valdearenas si vede il proprietario che tiene fermo il maiale e Puig che autografa la maglia. Una scena molto divertente che ha fatto subito il pieno di like sui social.