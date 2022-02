Liga, Siviglia a -3 dal Real Madrid: Papu Gomez decisivo con l'Elche

SIVIGLIA (Spagna) - Torna a sorridere il Siviglia del Papu Gomez dopo tre pareggi consecutivi: nell'anticipo della 24ª giornata di Liga l'argentino ex Atalanta trascina squadra di Lopetegui al successo per contro 2-0 l' Elche al Ramon Sanchez Pizjuan aprendo le marcature al 70' con una splendida azione personale , sette minuti prima del raddoppio firmato di testa da Rafa Mir. Con una partita in più, gli andalusi tornano a mettere pressione alla capolista Real Madrid distante solo tre punti. Termina invece la scia positiva dell'Elche che va ko in campionato dopo cinque risultati utili di fila.

Vista l'indisponibilità dei lungodegenti Suso e Lamela e l'infortunio patito da Ocampos, Lopetegui sceglie Martial (alla seconda presenza in maglia andalusa dopo l'arrivo a gennaio dal Manchester Utd) e il marocchino En Nesyri come compagni di reparto del Papu Gomez. L'Elche invece si presenta al Sanchez Pizjuan senza l'ex Torino Boyé ai box per un infortunio e con Pastore inizialmente in panchina. Titolare invece a sinistra l'ex compagno del Papu all'Atalanta Mojica. La partita si accende al 19', con Rakitic che impegna Badia sulla cui ribattuta En Nesyri scivola da pochi passi e spreca la palla dell'1-0: è solo un sussulto però di un primo tempo opaco. Nella ripresa ancora Rakitic ci prova con un sinistro da lontano: bravo ancora Badia a salvare in angolo. Al 60' l'Elche mette in campo Pastore, con Lopetegui che risponde inserendo Mir e Delaney al posto di Corona e Delaney. Dieci minuti dopo, il Siviglia passa in vantaggio: azione sulla sinistra del Papu Gomez che si accentra, salta due avversari e grazie anche ad una deviazione fa esplodere il Sanchez Pizjuan. Al 77' arriva anche il raddoppio: è il neo-entrato Mir a mettere in ghiacchio la partita con un colpo di testa su cross di Martial.