Diretta Villarreal-Real Madrid ore 16.15: come vederla in tv e in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Esame Real Madrid per il Villarreal, che martedì 22 febbraio ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sesta in classifica, la squadra di Unai Emery andrà a caccia di punti preziosi per restare a ridosso delle prime ma dovrà farlo senza il suo bomber Gerard Moreno, che difficilmente riuscirà a recuperare per la sfida ai bianconeri. Sull'altro fronte out Benzema, che che spera di esserci però nella sfida di martedì prossimo (15 febbraio) sul campo del Paris Saint-Germain, primo round di uno degli ottavi di Champions più attesi ("Non vogliamo prenderci alcun rischio - ha detto Ancelotti alla vigilia - e se Karim giocherà, vorrà dire che starà bene"). Intano i 'Blancos' capolista della Liga vogliono vincere oggi per tornare a +6 sul Siviglia, che ieri ha battuto l'Elche.