Liga, Atletico Madrid di Simeone ko con il Levante di Caceres

MADRID (SPAGNA) - Seconda sconfitta nelle ultime tre partite di Liga per l'Atletico Madrid di Simeone. I Colchoneros, infatti, perdono di misura al Wanda Metropolitano contro il Levante di Caceres. Dopo tre ko di fila, invece, si rialza l'undici di Lisci che si porta a -10 dalla zona salvezza. Al 21' prima palla gol per il Levante con un colpo di testa di Roger Marti bloccato da Oblak. Un minuto dopo Gimenez spalanca un'autostrada a De Frutos ma il portiere dell'Atletico compie un miracolo. Nel primo minuto di recupero Lemar colpisce dall'altezza del dischetto dell'area di rigore ma spara alto. Al 54' il Levante sblocca il match con una conclusione di prima intenzione di Melero che soprende Oblak sul suo palo. Dieci minuti dopo altra grande occasione per gli ospiti con un tiro di De Frutos respinto dall'estremo difensore dell'Atletico Madrid. Al 96' Correa trova un gol meraviglioso in rovesciata ma l'arbitro annulla la rete per una spinta di Gimenez su Caceres. All'ultimo respiro è Oblak, spintosi in attacco, a sfiorare il pari con un colpo di testa.