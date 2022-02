Liga, l'Elche vince in rimonta: crisi per il Rayo Vallecano

ELCHE (Spagna) - 2-1 in rimonta per l'Elche nel 25° turno della Liga contro un Rayo Vallecano in piena crisi e al quarto ko di fila. Festa invece per ragazzi di Rodriguez che tornano al successo trovando tre punti pesanti in chiave salvezza e portandosi a -1 proprio dai diretti rivali della serata. Dopo un primo tempo privo di emozioni, al 52' è Fran Garcia a firmare il vantaggio per gli ospiti. La gara sembra prendere la direzione verso gli uomini di Iraola, ma al 77' Carrillo rimette tutto in equilibiro. Passano altri 7' ed è l'ex Roma Ezequiel Ponce a firmare la rete del sorpasso che vale la vittoria per i padroni di casa.