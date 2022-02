Liga, tutto facile per l'Atletico: 3-0 all'Osasuna e 4° posto conquistato

PAMPLONA (Spagna) - Allo stadio Reyno de Navarra, nel match contro l'Osasuna valido per la 25esima giornata di Liga, l'Atletico Madrid di Diego Simeone non manca l'appuntamento con il successo e riesce a realizzare il controsorpasso in classifica al Villarreal, vittorioso per 4-1 contro il Granada nell'altro match del pomeriggio. I Colchoneros vincono 3-0 passando in vantaggio dopo appena 3 minuti con la rete di Joao Felix, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riesce di mestiere a mettere il pallone sotto la traversa. Il gol viene momentaneamente annullato per un check del Var, a causa di un possibile fallo in attacco, ma dopo circa 1' l'arbitro Mario Melero Lopez ne conferma la validità. Il raddoppio arriva al 59', con la solita firma di Luis Suarez, che dopo aver ricevuto la palla, fa qualche metro per liberarsi dei marcatori e poi lascia partire un siluro imparabile dalla distanza. All'89' c'è gloria anche per l'argentino Angel Correa, che firma il definitivo 3-0. L'Atletico Madrid sale dunque al quarto posto in classifica con 42 punti, a +3 dal Villarreal e a -1 dal Betis terzo. Finisce invece 1-1 il match salvezza fra Cadice e Getafe, con gli ospiti che passano in vantaggio al 6' col rigore vincente dell'ex Roma Borja Mayoral. Il pareggio dei padroni di casa arriva nel recupero del primo tempo, con Negredo che beffa la difesa dei madrileni e batte Soria da pochi passi. Un punto che serve molto di più al Getafe, che resta fuori dalla zona retrocessione tenendo a distanza proprio il Cadice terz'ultimo, sotto di sei lunghezze con 20 punti.