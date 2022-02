Aubameyang trascina il Barcellona, Napoli avvisato. Pari Siviglia, Real a +6

VALENCIA (SPAGNA) - Il Barcellona lancia un avvertimento al Napoli di Spalletti in vista della gara di ritorno in Europa League. L'undici di Xavi batte 4-1 il Valencia e ottiene il nono risultato utile di fila in Liga. Grazie a questa vittoria, inoltre, i catalani agganciano l'Atletico Madrid al quarto posto. Gli ospiti passano in vantaggio al 22' grazie alla prima rete con la maglia del Barcellona di Aubameyang, lanciato in profondità da un assist millimetrico di Jordi Alba. Al 31' splendida azione degli ospiti rifinita da Dembele che serve di prima De Jong per il gol del raddoppio. Continua lo show del Barcellona che trova il tris sette minuti dopo con la doppietta di Aubameyang su suggerimento del diciassettene Gavi. Al 41' Carlos Soler trova il 3-1 con una bella girata dall'area piccola ma la rete viene annullata dal VAR in quanto il pallone, durante lo svolgimento dell'azione, aveva varcato totalmente la linea laterale del campo. Al 52' ancora Carlos Soler non si arrende e firma il 3-1 con un colpo di testa in tuffo su assist di Bryan Gil. Al 63' Pedri, appena entrato, sigla il poker con una bomba dalla distanza che sorprende Mamardashvili.

Il Siviglia frena con l'Espanyol

Il Siviglia seconda forza della Liga con 51 punti, distante sei lunghezze dal Real Madrid di Carlo Ancelotti capolista dopo 25 partite, pareggia 1-1 in Catalogna con l'Espanyol, 13° in classifica a 29 (a +9 sulla zona retrocessione). Per la formazione andalusa il match del Cornellà-El Prat parte malissimo: grande spavento per l'ex Milan e Genoa Ocampos dopo pochi minuti, che stringe i denti e resta in campo fino al triplice fischio finale, al 26' alza invece bandiera bianca il neo-acquisto Martial, sostituito dal Papu Gomez. È proprio l'italo-argentino, ammirato in Serie A con le maglie di Catania e - soprattutto - Atalanta, a rendersi protagonista, dopo soli 10' dal suo ingresso, dell'assist per il vantaggio di Mir. Il pareggio dei padroni di casa, invece, arriva in apertura di ripresa, precisamente al 50', e porta la firma di Darder. Nel rettangolo verde di gioco è una battaglia: al 90' saranno sette gli ammoniti, più due gialli rimediati da Koundé tra il 69' e il 76' che hanno costretto Rakitic e compagni ad un ultimo quarto in inferiorità numerica.

Il Betis supera il Maiorca, poker Bilbao

Secondo successo consecutivo del Real Betis che supera nel finale un Maiorca mai domo, trascinato dal suo colpo di mercato invernale: l'ex Lazio, Vedat Muriqi. Partono meglio gli uomini di Pellegrini che al 25' sbloccano il match con la rete di Moreno su assist di Canales. Prima dell'intervallo, l'attaccante kosovaro di Garcia inizia a prendere la misura con la porta, ma è nella ripresa, ad un quarto d'ora dalla fine, che riesce a battere a rete su grande giocata di Jaume Costa. Potrebbe essere un punto vitale per il Maiorca, ma all'83' Battaglia tocca di mano in area e concede il rigore ai biancoverdi. Dal discheto Willian Jose non sbaglia e regala ai suoi tre punti che valgono il -5 dal Siviglia secondo. Il Maiorca resta a quota 26, a +6 dalla zona retrocessione. Poker del Bilbao nel derby basco con la Sociedad: Munian sbaglia un rigore nel primo tempo; nella ripresa Vivia, Sancet, Williams e proprio Munian in cerca di riscatto regalano tre punti a Marcelino che valgono il -1 in classifica proprio sui diretti avversari inchiodati al sesto posto.

