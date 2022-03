Coppa del Re, il Valencia vola in finale: Athletic Bilbao eliminato

VALENCIA - Al Mestalla, dopo l'1-1 dell'andata, il Valencia vince e vola in finale di Coppa del Re battendo l'Athletic Bilbao per 1-0. Vittoria firmata da una rete di Goncalo Guedes che nel finale del primo tempo (43') dopo un flipper in aria avversaria trova il tiro vincente. La difesa dei padroni di casa regge bene fino al triplice fischio, resistendo agli attacchi degli ospiti e facendo esplodere i tifosi di gioia. Si ferma così il cammino dell'Athletic Bilbao, capace di eliminare dalla competizione Barcellona e Real Madrid, rispettivamente agli ottavi e quarti di finale. La squadra di Bordalás invece aspetterà la sfida Real Betis-Rayo Vallecano (finita 2-1 all'andata per il Betis) per scoprire chi sarà la sua avversaria in finale.