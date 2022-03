Liga, il Barcellona batte l'Elche in rimonta: Ferran e Depay decisivi

ELCHE - Dopo la convincente vittoria sull'Athletic Bilbao, il Barcellona di Xavi continua a vincere, battendo in rimonta l'Elche per 2-1. Nella 27esima giornata di Liga la gara inizia a favore dei blaugrana, capaci di creare ottime occasioni soprattutto con Dembelè che al 27' supera tutta la difesa e prova a battere il portiere con un cucchiaio. La palla viene deviata e finisce sui piedi di De Jong che prova il tiro ma la difesa avversaria ferma il tiro sulla linea di porta. Tantissime occasione nel finale del primo tempo ma a sorpresa il gol lo trova l'Elche con Fidel che recupera palla da Dani Alves e davanti alla porta batte Ter Stegen, non impeccabile. Nella ripresa il Barcellona inizia subito a spingere a caccia del gol del pareggio, che arriva al 60': cross dalla destra, cross di Jordi Alba per Ferran Torres che batte il portiere e fa 1-1. Si scatena l'ex City che pochi minuti dopo riceve da Pedri e sfiora la porta con il tiro. Non molla però l'Elche con Ter Stegen costretto ad un intervento miracoloso sul tiro di Milla. Al 75' uno stanco Aubameyang lascia spazio a Depay che dopo neanche 10 minuti si procura un calcio di rigore, con Barragan che tocca con la mano durante un contrasto. Dagli undici metri si presenta proprio Depay che non sbaglia e firma il gol del vantaggio. Tante proteste da parte dell'Elche, con Javier Pastore che viene espulso dalla panchina all'88'. Terza vittoria di fila per Xavi che sale così a 48 punti in classifica scavalcando Atletico Madrid e Betis e prendendosi il terzo posto alle spalle di Siviglia e Real Madrid. Nella domenica della Liga spicca anche la vittoria per 2-0 del Cadiz sul Rayo Vallecano (Alcaraz e Idrissi) che guadagna così tre punti importantissimi in ottica salvezza portandosi al terzultimo posto a solo un punto dal Granada.