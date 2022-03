Elche-Barcellona, Pastore perde la testa: rischia una stangata

ELCHE (SPAGNA) - Il Barcellona batte 2-1 in rimonta l'Elche e conquista il decimo risultato utile consecutivo in Liga. La squadra di Xavi sembra aver trovato la quadratura giusta ed è in netta crescita rispetto all'avvio di stagione. Nell'ultimo turno i blaugrana hanno mostrato anche grande carattere ribaltando lo svantaggio sul campo dell'Elche. I padroni di casa, passati in vantaggio con Fidel nei minuti finali del primo tempo, si sono visti riprendere dalla rete di Ferran Torres e sorpassare dal rigore di Depay. Prima dello scoccare del 90', però, la tensione è aumentata per un contatto in area di rigore azulgrana sul quale la panchina di casa è andata su tutte le furie chiedendo il penalty. Secondo Hernandez Hernandez, arbitro della sfida, però, non c'è nulla e lascia correre. Tra i più inferociti l'ex Roma Javier Pastore che, dalla panchina, secondo quanto scritto nel referto, avrebbe rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara beccandosi un rosso diretto e rischiando una lunga squalifica: "All'88 ' il giocatore (15) Pastore Javier Matias - si legge - è stato espulso per il seguente motivo, si è rivolto a me nei seguenti termini: 'hijo de puta', come riportato dal quarto uomo". Per El Flaco potrebbe ora arrivare una stangata, da 4 a 11 giornate.