Juve, il Villarreal ritrova la vittoria: 1-0 al Celta Vigo

Pari per il Levante, vittoria per l'Elche

Il Levante dell'italiano Alessio Lisci pareggia 1-1 in casa contro l'Espanyol. Puado porta avanti i catalani al 5' della ripresa, Gomez trova il pari al 35'. La squadra di Valencia, ultima in classifica, sale così a quota 19, a - 6 dalla salvezza, mentre l'Espanyol avanza a 33. Importante vittoria per l'Elche, che piega per 1-0, a domicilio, il Granada. Per la formazione di Rodriguez decide un gol realizzato da Fidel all'11'. Con questa vittoria l'Elche si porta a 32 punti in classifica, mentre il Granada resta fermo a quota 25. Finisce 0-0, invece, tra Getafe e Valencia: al 71' minuto di gioco gol annullato a Borja Mayoral, entrato tre minuti prima, grazie all'intervento del Var per un fallo di mano sul rinvio del portiere. L'ex Roma è stato anche ammonito dall'arbitro per proteste. Il Valencia resta nono con 37 punti mentre il Getafe, che non trova la vittoria da diverse partite, è 15esimo a quota 28.

