Ancelotti: "Il Real non deve aumentare il suo appeal, parla la storia"

MADRID (Spagna) - Alla vigilia del match di Liga col Maiorca, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è tornato a parlare del successo delle Merengues in Champions League contro il Psg: "Successo europeo sarà un richiamo per Haaland e Mbappè? E' vero che la partita di mercoledì ha lasciato un'immagine molto buona del Real Madrid, ma il Real Madrid non ne ha bisogno. Per il Real Madrid parla la sua storia e la sua tradizione". Ancelotti ha parlato anche Mbappè: "Come si sarà sentito dopo il ko in Champions del Psg? Quando perdi stai molto male. E' qualcosa di mentale, non fisico, è successo a tutti noi . E' qualcosa che succede nel calcio: la felicità è grande, ma anche la delusione. Se l'ho salutato? No, l'ho fatto con Verratti e Leonardo che c'erano quando ero io al Psg".