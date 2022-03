Liga, Barcellona scatenato: poker all'Osasuna

BARCELLONA - Continua il momento positivo del Barcellona che porta a tre la striscia di vittorie consecutive battendo per 4-0 l'Osasuna. Tutto facile per i blaugrana di Xavi che chiudono la partita al Camp Nou dopo soli 27 minuti. Tantissime occasioni già nei primi minuti, poi al 13' Gavi viene steso in area da Vidal e conquista un rigore trasformato da Ferran Torres. Pochi minuti dopo l'ex Manchester City raddoppia dopo l'ottimo passaggio di Dembélé che lo serve davanti al portiere. Poi al 27' c'è la firma di Aubameyang sul tris, ancora su ottimo assist di Dembélé. Nonostante il largo vantaggio il Barcellona non ha intenzione di fermarsi e nella ripresa continua ad attaccare trovando ancora il gol con Piqué annullato però per posizione di fuorigioco. Il poker arriva al minuto con Puig, entrato da poco al posto di Pedri, che approfitta di una respinta corta del portiere avversario e trova il gol. Con questa vittoria Xavi sale al terzo posto con 51 punti a -5 dal Siviglia secondo e con una partita ancora da giocare.