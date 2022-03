L'Athletic Bilbao fermato sul pari dal Getafe

BILBAO (SPAGNA) - Solo un pari per l'Athletic dell'ex torinista Berenguer, titolare nell'anticipo della 29ª giornata di Liga che ha visto i baschi fermati sull'1-1 a Bilbao dal Getafe degli ex romanisti Gonzalo Villar (in campo dal primo minuto in cabina di regia) e Borja Mayoral (entrato al 74'). Strada subito in salita per i baschi, colpiti a freddo dal turco Unal che sul cross di Djené anticipa Vesga e batte Unai Simon (3'). Immediata la reazione ma Soria nega il gol a Inaki Williams (8') e si ripete poi su Dani Vivian (26'). Gli sforzi dei padroni di casa vengono però premiati alla mezz'ora, quando Berchiche fa 1-1 (29') sfruttando un assist di Inaki Williams che poco dopo (34') si vede parare dal portiere ospite la conclusione del possibile sorpasso, fallito anche da Dani Vivian che al 36' manca lo specchio. Si va al riposo sull'1-1 e nella ripresa è protagonista il Var, che toglie per un fuorigioco al Getafe la rete segnata da Olivera (57') e 'nega' all'Athletic un possibile rigore dopo un fallo di Cuenca su Sancet: il contatto è fuori area ma c'è il rosso per il difensore ospite (65'). I baschi insistono con i soliti Berenguer, Inaki Williams e Dani Vivian ma il gol non arriva e Soria si oppone anche Muniain (82'), mentre nel Getafe viene espulso per proteste dalla panchina Jankto (ex di Ascoli, Udinese e Sampdoria): il match si chiude sull'1-1 e con un punto prezioso in chiave salvezza per gli ospiti, mentre il risultato non può accontentare un Athletic incapace di avvicinare la zona Europa.