Barcellona, Laporta: "Non abbiamo abbandonato l'ipotesi Superlega"

BARCELLONA (Spagna) - Intervistato dal 'Mundo Deportivo' su diverse tematiche il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato così del progetto Superlega: "Se abbiamo abbandonato l'ipotesi Superlega? No, tutt'altro. Siamo lì con Juventus, Real Madrid e altre squadre in attesa, così come Manchester, Liverpool, anche club tedeschi. Aspettiamo di capire se ci sarà un nuovo format o se sarà una Champions League migliorata", ha spiegato il numero uno del Barça. "Noi siamo qui. Stiamo vincendo in ognuno dei procedimenti legali che sono stati avviati. Adesso attendiamo una sentenza dalla Corte Europea, che speriamo possa pronunciarsi entro la fine dell'anno".