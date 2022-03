Mundo Deportivo: "Barcellona, Pjanic potrebbe rimanere al Besiktas"

BARCELLONA (Spagna) - Il futuro di Miralem Pjanic è un tema che continua a tenere banco in casa Barcellona, il club che tra qualche mese potrebbe riaccogliere l'ex Juve e Roma al Camp Nou dopo il prestito stagionale al Besiktas. Il bosniaco, secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo', non rientrerebbe nei piani del tecnico Xavi e per questa ragione i blaugrana potrebbero decidere di venderlo nella prossima finestra estiva di mercato. Una delle possibilità più probabili, allo stato attuale, sarebbe proprio la permanenza al Besiktas, club in cui Pjanic resterebbe volentieri. Il problema principale ovviamente è legato ai costi del bosniaco tra cartellino e ingaggio, che il club turco non può permettersi. In questa stagione infatti il Besiktas sta pagando un ingaggio di 2,75 milioni al bosniaco: una cifra nettamente inferiore allo stipendio percepito al Barça. Dunque, se Pjanic volesse restare in Turchia, dovrebbe ridurre non di poco le proprie pretese economiche.